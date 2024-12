Ilrestodelcarlino.it - Mega-eolico. Apecchio ribadisce il “no“

pale eoliche in arrivo. Chi vuole installarle non si tira indietro nel dare spiegazioni e per questo giorni fa adc’è stato un incontro pubblico durante il quale la società Vse srl ha illustrato il progetto e i relativi impatti ambientali per l’impianto ““ della potenza di 29.400 Kw, con relativo impianto di rete per, Città di Castello e Mercatello sul Metauro. La riposta dei presenti è stata unanime: “No ad altri parchi eolici!“. All’incontro hanno parteciapto il sindaco Vittorio Nicolucci, i tecnici della società Vse srl e numerosi cittadini. A coordinare il funzionario della Regione Marche Roberto Ciccioli. Il progetto prevede l’istallazione di 7 aerogeneratori e segue quello presentato alcuni giorni fa dalla società Fri-El spa denominato “Sessaglia“. I due progetti sono però grosso modo simili e pare che escluda l’altro.