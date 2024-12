Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Morini a caccia della finale nei 200 stile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARAIL MEDAGLIERE DEIDI9.12. La statunitense Weinstein vince la terza batteria con 1’52?51 che è record del mondo giovanile, secondo posto per Pallister con 1’53?01, terza Neale con 1’53?48. Si fa subito dura per le azzurre.9.09: La rappresentante di Singapore Gan si aggiudica la seconda di sei batterie dei 200libero con 1’56?85. Ora Weinstein, Pallister, Neale nella terza batteria. Non parte la britannica Wood9.07: La pakistana Nabi vince la prima batteria dei 200con 2’06?279.00: Fra le donne, invece, la conquistasarebbe già un ottimo risultato, visto che non tutte le azzurre fin qui hanno offerto prove solide. In entrambe le gare, difficile pensare a una squadra vincitrice che non indossi la casacca statunitense, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.