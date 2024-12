Ilrestodelcarlino.it - Le due nuove giunte: cosa succede in Emilia-Romagna e a Bologna

La nuova giunta (regionale) di Michele de Pascale e la nuova giunta (a) di Matteo Lepore. Rivoluzioni politiche contemporanee. Ma perché? Una nuova giunta voluta da un nuovo governatore porta, per forza, dei cambiamenti: così è accaduto in viale Aldo Moro, dove le correnti sono state tenute fuori e il neo presidente della Regione ha costruito una squadra forte, con volti di grande esperienza istituzionale. De Pascale punta sul ruolo di primus inter pares, rivendicando proprio una guida all'interno di una squadra fortissima e iper professionale. Vedremo se riuscirà negli impegni presi in campagna elettorale, dall'alluvione alla sanità. Un rimpasto (come avvenuto a Palazzo d'Accursio) di solito si compie per rilanciare l'azione amministrativa: in questo caso il sindaco Lepore pare non solo cercare questa strada, ma punta ad amplificare quel ruolo di primus che ne fa il vero simbolo dellaprogressista e di sinistra.