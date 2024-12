Sport.quotidiano.net - Lazio-Inter, che rivalità. Uefa, 5 maggio e “scippi“

Uno scontro diretto, a tutti gli effetti. Con sorpresa generale. Vedere l’a giocarsela nei piani alti della Serie A è nella normalità delle cose. Laè invece nettamente oltre le attese, dopo un’estate di contestazioni per un mercato che la piazza ha giudicato (frettolosamente) al di sotto delle necessità reali. I biancocelesti, pur nella parzialità di un giudizio di metà dicembre, hanno invece azzeccato tutto: Baroni, gli innesti come Nuno Tavares, la crescitana di Rovella o Guendouzi. È il segreto di Pulcinella che Claudio Lotito tenga particolarmente alla sfida di domani con l’. Ha rapporti altalenanti col “collega“ presidente Beppe Marotta. Varie le cause: una serie di scontri verbali in Consiglio Federale per diversità di vedute sul futuro del calcio italiano, ma anche lo “scippo“ di Simone Inzaghi quando l’allenatore era ad un passo dal rinnovo con la, prima di cominciare l’avventura nel suo attuael club.