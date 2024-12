Iodonna.it - La figlia di Güzide si professa innocente, ma riuscire a dimostrarlo sembra impossibile

La nuova puntata di Tradimento, in onda stasera alle 21.35 circa su Canale 5, oscilla tra la sete di giustizia e gli imprevisti con cui dover fare i conti. Oylum è in attesa di giudizio e vive una fase di incertezza, consapevole che rischia di finire in prigione.fa i conti con le verità taciute per troppo tempo e deve ancora sbollire la rabbia per il marito Tarik. L’uomo le ha mentito per tanti anni, arrivando a costruire una vita parallela, con una moglie e una, di cuiignorava l’esistenza. Film e serie: cosa vedere su Netflix a dicembre 2024 X Leggi anche › Una nuova soap turca su Canale 5: è “Tradimento”, con protagonista Hunkar di “Terra Amara” Tradimento, stasera su Canale 5 una nuova puntata: trama 15 dicembre(Vahide Perçin) e i suoi familiari scoprono che la notizia dell’incidente che ha convolto Oylum (Feyza Sevil Güngör) e Tim è ormai di dominio pubblico.