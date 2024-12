Panorama.it - La chiesa dove la pittura è un film

La storia del santuario di San Bernardino a Caravaggio è la vicenda di un pulpito, di un santo venuto a predicare la pace tra le genti in guerra, e della straordinaria impresa artistica che nasce da quei fatti. Nella prima metà del Quattrocento, le due città di Caravaggio e Treviglio si disputano la supremazia della Gera d’Adda, il territorio compreso tra Milano e Bergamo attraversato dal corso del fiume Adda. A Caravaggio le grandi famiglie locali si misurano sui privilegi economici e sui rapporti con la città di Milano e il ducato visconteo, ed è qui che nel 1419 arriva con un intento pacificatore un carismatico francescano, Bernardino degli Albizzeschi. La bella architettura, che comprende il convento e la, è lo spaziosi esalta lo strumento delle prediche del futuro san Bernardino, come ricordato da un confratello: «Lì si conserva il pulpito portatile da cui il santo, molto prima che vi fosse costruito l’edificio, aveva predicato in campo aperto, mentre esortava alla pace gli abitanti di Treviglio e Caravaggio, che erano reciprocamente ostili.