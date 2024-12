Il Real Madrid tiene senza Mbappé il Bayern perde Marsiglia e Juventus pareggiano

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-15 00:22:17 Ecco quanto riportato poco fa:Ilsi è ripreso dall’asdi Kylian Mbappe per infortunio e da due gol di svantaggio per pareggiare 3-3 in casa del Rayo Vallecano sabato,ndo l’occasione di andare in testa alla Liga.Mbappe si è infortunato al tendine del ginocchio durante la vittoria per 3-2 delin casa dell’Atalanta in Champions League mercoledì, e i campioni di Spagna in carica hanno fatto una partenza terribile in asdell’attaccante quando Unai Lopez ha aperto le marcature per i padroni di casa dopo quattro minuti e Abdul Mumin ha raddoppiato. vantaggio con un colpo di testa a nove minuti dall’intervallo.Dopo aver subito due gol di testa, ilhaizzato il gol del primo tempo quando Federico Valverde ha segnato da 25 metri cinque minuti prima dell’intervallo.