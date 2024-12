Lortica.it - Genialità e follia: la crepa da cui, a volte, entra la luce

Non tutti i folli sono geni, e non tutti i geni sono folli, ma è indubbio che alcune vite sembrano muoversi su un confine invisibile, dove il dolore e l’eccezionalità si intrecciano. Laè un mistero, un grido che può spaventare, ma che allo stesso tempo ci attrae, perché parla di qualcosa che forse tutti conosciamo, anche se lo chiamiamo con altri nomi. Non è solo una perdita della ragione, ma spesso un riflesso di ciò che non riusciamo a esprimere, un’ombra che scivola nelle pieghe della mente e si manifesta nei momenti di rottura. Eppure, a, laapre porte che altrimenti rimarrebbero chiuse, proprio come se il caos interiore fosse capace di svelare verità nascoste.Ci sono stati uomini e donne nella storia che hanno vissuto questa duplicità. Vincent Van Gogh, con le sue pennellate folli e luminose, è forse l’immagine più evocativa: un uomo divorato da crisi profonde, ma capace di vedere il cielo come nessun altro.