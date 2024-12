Ilgiorno.it - Festa con Max Pezzali e il Gabibbo: Natale della Pediatria con musica e risate

Pavia – Un regalo dienorme per i bambinidel Policlinico. In occasionediche si tiene ogni anno in aula Burgio anche Max, a sorpresa, ha cantato insieme ai bambini per farli divertire. L’artista che in questo periodo è molto impegnato, ha mantenuto la promessa che aveva fatto a Pietro Castellese del Cral dal San Matteo suscitando la gioia dei più piccoli e dei loro genitori. Era molto numeroso, infatti, il pubblico che ieri mattina si è seduto sui banchi per assistere allo spettacolo realizzato dagli specializzandi che hanno messo in scena la storia di un medico alle prese con i primi approcci in corsia dove ha a che fare con un primario burbero dal cuore d’oro e con molti pazienti. “Incanto a Pavia“ si intitolava la messa in scena realizzata con brani tratti dal film di animazioneDisney rivisitati e adattati.