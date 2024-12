Formiche.net - Come andare oltre l’orrore raggelante degli Assad. La riflessione di Cristiano

Nell’Europa del secondo dopo-guerra la vita di Alois Brunner non è stata facile. Fuggitivo, clandestino, dopo un po’ di spostamenti e fughe precipitose, trovato il modo di ottenere un passaporto falso, il braccio destro del più famigerato criminale nazista Adolf Heichmann, è giunto in Egitto e poi in Siria. La scelta fu oculata perché presto ottenne un bel lavoro al palazzo presidenziale quando vi si insediò il militare golpista Hafez al. I suoi servigi, la sua consulenza, la sua competenza hanno certamente dato un contributo essenziale a far spiccare la macchina della morte siriana rispetto alle altre che pur esistevano in altri Paesi regionali.padre ha certamente iscritto a merito di Brunner l’aver costruito una rete di servizi segreti e apparati repressivi spesso in competizione tra di loro.