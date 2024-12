Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 6-12 dicembre: al primo posto “Hello World” dei Pinguini Tattici Nucleari

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladella settimana dal 6 al 12, vede nella top ten due nuovi ingressi che hanno conquistato i due gradini più alti del podio.Ad aprire la top ten è Tony Effe con Icon (in salita dalla #22 alla #10),più venduto nei primi sei mesi dell’anno in Italia e certificato triplo disco di platino, mentre alla #9 troviamo l’unico artista internazionale presente nella chart, Michael Bublè con il suo Christmas, che recupera sei posizioni. Tutti I Nomi Del Diavolo di Kid Yugi, sale dalla #9 alla #8, versione deluxe del secondoin studio del rapper pubblicato nel mese di marzo. Locura di Lazza scende dalla #6 alla #7: la release del quarto lavoro in studio dell’artista meneghino, era stato anticipato da un live tenutosi lo scorso 5 settembre a Milano nel quale erano stati presentati brani inediti e figuravano come ospiti Ghali e Sfera Ebbasta.