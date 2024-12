Ilrestodelcarlino.it - Caso, un’occasione divorata. Per Zaro un buon rientro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

GAGNO 6,5 Viene impegnato seriamente solo a inizio ripresa, quando è felino sul colpo di testa di Vido. Sempre puntuale nelle uscite e in sicurezza quando gioca di piede. DELLAVALLE 6,5 Gara molto attenta, dalla sua parte la Reggiana trova pochi spazi. Poche avventure in ripartenza, dosa saggiamente le energie.6,5 Incerto sul gol annullato a inizio gara alla Reggiana, ma quello non vale, anche perchè da lì in avanti le sbavature sono pochissime. Sfortunato quando un suo gran colpo di testa incoccia la traversa. CAUZ 6,5 Partita sempre attenta in fase di copertura, con qualche licenza di sgancio in fase offensiva. Nella difesa a tre trova il suo elemento naturale. MAGNINO 6 Una gara concreta, più di corsa che di qualità ma questo occorreva. Innesca, con un tiro sbilenco respinto male dalla difesa granata, la rete decisiva di Mendes.