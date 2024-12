Zonawrestling.net - WWE: Triple H ha contattato recentemente Gage, il figlio di Goldberg, per un provino

della leggenda del wrestling Bill, potrebbe seguire le orme del padre grazie a unconcesso da Paul ‘H’ Levesque. Parlando con Sportskeeda, il giovane ha condiviso solo parole positive per il Chief Content Officer della WWE.Le sue parole“Onestamente adoroH. È super gentile con mio padre, una persona fantastica, estremamente simpatico con mia madre. Mi piace, francamente. È straordinario”. Quando gli è stato chiesto se The Game lo avesseper fare unha confermato che è così. Per la cronaca, il rampollo di casa, non ha ancora lottato nella WWE, ma non è nuovo allo squared circle. Dopo aver festeggiato il ritorno del padre alle Survivor Series 2016,è stato poi attaccato da Bobby Lashley a SummerSlam 2021.