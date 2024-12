Bergamonews.it - UniBg risponde al bando ‘Collabora e Innova’: 15 progetti per promuovere le relazioni con le aziende

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Longevity in ambienti urbani e domestici, robotica, tecnologie per la salute, economia circolare e innovazioni sostenibili in diversi contesti industriali. Questi i temi deipresentati daalregionaleper il quale Regione Lombardia ha messo a disposizione complessivamente 100 milioni di euro perletra imprese, università e centri di ricerca.L’ateneo orobico ha risposto presente alla chiamata delpresentando 15in Ricerca e Sviluppo (R&S), il numero massimo di proposte presentabili dalle università. In uno di questi l’Università di Bergamo è capofila del partenariato (anche qui un limite numerico imposto dalle linee guida del).In tutta la Lombardia sono stati presentati 137con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo.