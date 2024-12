Ilgiorno.it - Una Pediatria da show. Medici ballerini e guest star

Per qualche ora appenderanno il camice, si dimenticheranno del loro ruolo per indossare i panni die attori. Come ogni anno, gli specializzandi faranno di tutto per far divertire i loro piccoli pazienti che si apprestano a trascorrere le feste in ospedale. “Incanto a Pavia“ si intitola lo spettacolo organizzato dal direttore dellaGianluigi Marseglia oggi alle 10 nell’aula Burgio del San Matteo. Durante loe infermieri saranno protagonisti, ma non mancheranno tanti ospiti d’eccezione. Max Pezzali porterà ai bambini le canzoni che hanno scoperto e che potranno cantare insieme ai loro genitori. Uno sketch divertente arriverà con il Gabibbo, mentre chissà cosa cercherà di “vendere“ Roberto Da Crema, noto come “il Baffo“. Hanno inviato videomessaggi i campioni Alessandro Del Piero, Ciccio Graziani, Filippo Inzaghi e Diego Armando Maradona junior, figlio del più noto pibe de oro.