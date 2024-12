Ilfattoquotidiano.it - Tredicesima amara per il personale scolastico, dopo il “pacco di Natale” del 2023 che l’aveva gonfiata

più magra per gli insegnanti e ilche venerdì 13 dicembre hanno incassato la mensilità aggiuntiva di fine anno e lo stipendio di dicembre. Con un’sorpresa: il totale è sensibilmente più basso del, quando insieme allaera stato versato anche l’anticipo sul rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024, per un totale di un migliaio di euro aggiuntivi in media rispetto al normale stipendio e allaspettanti.Un’operazione che la Cgil rivendica di aver denunciato all’epoca come il “” di: “Di fatto una ‘dazione’ che intercettò le esigenze della categoria stante le gravi ristrettezze economiche in cui versa e le accresciute necessità di spesa specie durante le festività”, si legge in una nota di qualche giorno fa della confederazione.