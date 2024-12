Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente in A14: muore Lorena Biavati, quattro feriti

Violento scontro tra tre mezzi in A14,una donna di 72 anni,, tra cui il marito della vittima, un 83enne, che era in auto assieme a lei. Sono residenti ad Argelato, in provincia di Bologna. È questo il bilancio di unstradale che è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15.30, in autostrada, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e di Civitanova, in direzione sud. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio, tre mezzi che viaggiavano verso Civitanova si sono scontrati: una Fiat Panda, il monovolume Fiat Qubo e un Fiat Scudo. L’impatto, un tamponamento la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, è stato violentissimo. A bordo della Panda viaggiava una coppia, moglie e marito, lei di 72 anni lui di 83, entrambi residenti nel Bolognese.