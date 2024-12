Liberoquotidiano.it - Tasso alcolemico, velocità e sosta: ecco cosa cambia da oggi, il nuovo codice della strada

Tante, tantissime novità nelideato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, la cui entrata in vigore è prevista per domani, 14 dicembre. L'imperativo è chiaro: tolleranza zero verso chi non rispetta le regole, specie per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto dinte stupefacenti. Ma non solo, perché finalmente arriva la regolamentazione di quel far west creato dal proliferare dei monopattini elettrici. Ma andiamo con ordine e analizziamo una per una le novità. Guida in stato di ebbrezza: multe salate per chi si mette al volante sforando il limite di 0,5 grammi per litro di alcol nel sangue. Se ilè compreso tra 0,5 e 0,8 g/l si va incontro a una sanzione fra i 573 e i 2.170 euro, con sospensionepatente da 3 a 6 mesi.