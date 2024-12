Oasport.it - Startlist slalom Val d’Isere 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 15 dicembre andrà in scena lomaschile della Val, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. Dopo il gigante che ha regalato grande spettacolo nella giornata di sabato, il fine settimana in Francia si conclude con una bella sfida tra i pali stretti per poi trasferirsi in Italia con il trittico tra Val Gardena, Alta Badia e Bormio. Si preannuncia un confronto serrato tra i grandi pretendenti al successo, appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche e alle ore 13.00 con la seconda.Riflettori puntati sul francese Clement Noel (a caccia della terza vittoria), l’austriaco Manuel Feller, il tedesco Linus Strasser, lo svizzero Loic Meillard, i norvegesi Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen, lo svedese Kristoffer Jakobsen, l’altro transalpino Steven Amiez e l’altro elevetico Marc Rochat, senza dimenticarsi dell’altro austriaco Marco Schwarz e dell’altro norvegese Atle Lie McGrath.