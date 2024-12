Ilrestodelcarlino.it - Schianto fra auto a Poviglio, feriti due donne con i loro figli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 14 dicembre 2024 - Quattro persone ferite in un incidente stradale accaduto poco dopo le 16 all’incrocio tra via Bertona e via Fontanese, a, non distante dal confine con la val d’Enza reggiana. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa reggiana si sono scontrate due. Si tratta di una Mercedes condotta da una donna che viaggiava con ilo minorenne, e di una Clio con a bordo una donna quarantenne con laa di 16 anni. Violentissimo lo scontro fra le due vetture, che sono finite in parte fuori dalla carreggiata. Due deisono stati recuperati dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Sant’Ilario, per poi essere affidati alle cure del personale sanitario giunto sul posto con le ambulanze della Croce azzurra di, della Croce rossa di Guastalla, oltre che con il personale dimedica einfermieristica.