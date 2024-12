Sport.quotidiano.net - Reggiana: dopo la vittoria contro la Cremonese, sfida al Modena con cautela

Mister Viali,laè arrivata la miglior prestazione stagionale e ha fatto bene sia alla classifica che all’autostima: ora c’è il rischio di affrontare ilcon troppa euforia? "Sarebbe inaccettabile, abbiamo davanti a noi un derby in cui tutti sperano di passare una giornata straordinaria, quindi non ce lo possiamo assolutamente permettere". Ha parlato spesso di anima, in riferimento alla squadra, e adesso effettivamente c’è unapiù combattiva, ma quando è nata? Forse a Bari, con quella rimonta dal 2 a 0? "Soprattutto nelle squadre nuove, lo spirito giusto nasce nei momenti di difficoltà, sicuramente non nel primo mese, quando vincevamo e tutti ci facevano i complimenti. A Bari c’era dispiacere perché eravamo di fronte all’ennesima buona prestazione che però non era supportata dal risultato.