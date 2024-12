Lanazione.it - Programmazione cinematografica natalizia: da 'L'orchestra stonata' a 'Il corpo'

In attesa dei classici titoli natalizi che ci faranno compagnia fino a Befana, continua ladi alcuni film da vedere. Come Grand Tour al cinema Terminale (oggi ore 16/18,30 e domano ore 21) a cui si aggiunge un gran bel film francese dal finale commovente, sulle note del Bolero di Ravel: "L’" di Emmanuel Courcol con due grandi interpreti non ancora molto popolari in Italia, ma star Oltralpe: Benjamin Lavernhe e Pierre Lottin. Due fratelli che si incontrano per la prima volta da adulti. Uno di loro è affetto da una grave malattia. Solo un trapianto può salvarlo. E solo l’altro fratello può essere il donatore. Intorno a questo dramma privato, tanta musica che fa cornice ad un rapporto che parte nel peggiore dei modi ma che riserverà tante belle sorprese. Per Cinefilante "Il grande Natale degli animali" domani alle 10,30, per la rassegna dedicata al cinema di Abraham e Zucker ecco "Una pallottola spuntata", martedì 17 alle alle 21.