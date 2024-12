Bergamonews.it - “On the Road” ritorna in Val Seriana: al via la nuova edizione

Leggi su Bergamonews.it

Clusone. Un fine settimana, dal 13 al 15 dicembre, all’insegna della partecipazione attiva e della formazione alla sicurezza stradale. È iniziata ladel progetto On the, promosso dall’omonima associazione di Bergamo, chein Vale coinvolge oltre 30 ragazzi over 16, provenienti per lo più dagli istituti Romero di Albino, Fantoni di Clusone e Amaldi di Alzano Lombardo.I giovani saranno coinvolti a fianco delle Polizie Locali di Clusone, Unione Comuni della Presolana, Castione della Presolana, Albino, Ranica, Nembro e Villa di Serio, oltre che delle associazioni di soccorso sanitario come la Croce Rossa di Alzano Lombardo, la Croce Blu di Gromo, il Corpo Volontari Presolana, i Vigili del Fuoco di Gazzaniga e il Corpo Antincendio di Rovetta.Alcuni studenti hanno l’opportunità di vivere l’esperienza reale di un turno all’interno dei Pronto Soccorso degli ospedali di Alzano Lombardo e Piario, altri ancora di essere schierati con i pattugliatori delle piste da sci del Monte Pora, o ancora dedicati all’apprendimento delle tecniche di primo soccorso con la Croce Blu piuttosto che di conoscere e imparare le modalità d’azione in caso di emergenza affiancando i Vigili del Fuoco volontari di Gazzaniga.