Mantova sfida Sudtirol | Possanzini cerca il primo successo esterno in Serie B

Ilè pronto a scendere sul terreno del “Druso“ di Bolzano per riprendersi con ili punti lasciati al Pisa, centrando ildel campionato diB. Davideguarda con determinazione all’importante impegno, anche se non vuole accentuare il rilievo della: "Si tratta di uno scontro diretto - è la presentazione del tecnico virgiliano - ma non è una partita decisiva. Certo, con l’arrivo di un allenatore come Castori sarà ancora più dura. Per quel che ci riguarda, abbiamo analizzato in modo approfondito la gara con il Pisa. I giocatori si sono resi conto di avere disputato una buona prova. Il risultato, però, non è arrivato e questo, ovviamente, lascia un po’ di delusione. Andiamo a Bolzano con la convinzione di invertire il trend in trasferta e per riprenderci quello che ci è mancato sabato scorso.