Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 1-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: 25-20, l’Itas conquista il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-8 Termina lungo il servizio di Michieletto.6-7 Parallela di Rychlicki che va a segno con un attacco dalla seconda linea.5-7 Mani out di Lagumdzija.5-6 Iltempo di Pellacani sbatte sul muro di Podrascanin e si impenna sulla rete. Il centrale diè lesto a capire la traiettoria del pallone e chiude con l’attacco slash.4-6 Pipe mostruosa di Nikolov che abbatte Sbertoli grazie all’assenza del muro.4-5 Mani out di Lagumdzija.4-4 Bottolo chiude troppo il colpo e spedisce il pallone in rete. L’azzurro si dispera e va ad abbracciare il palo della rete.3-4tempo fulmineo di Flavio.2-4 Parallela vincente di Lagumdzija che approfitta del molto spazio tra Michieletto e l’asta della rete.2-3 Questa volta Rychlicki non ha problemi a superare il muro ad 1 di Boninfante.