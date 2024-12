Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Odermatt torna a ruggire, fatica De Aliprandini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.009.48 A Pinturault manca la brillantezza dei giorni migliori. Ottavo a 1.27. Ora lo svizzero Gino Caviezel.9.46 Radamus nono a 1.38. Per ora Deresta ultimo, ma dovrebbe qualificarsi. E’ il momento del francese Alexis Pinturault.9.45 Schmid settimo a 1.15. Tocca all’americano River Radamus.9.44 Pazzesco Schmid, è avanti di 0.11 al primo intermedio.9.43 Brutto passo indietro per De, ottavo a 1.61. In questo momento si trova meglio su giganti dove si genera una velocità maggiore, oggi con queste curve anguste è rimasto troppo sugli spigoli. Tocca al tedesco Alexander Schmid.9.41 Kranjec il peggiore sin qui: ultimo a 1.31. Adesso il primo degli italiani in gara: Luca De