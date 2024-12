Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: alle 19.00 la partenza, debutto stagionale per Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI18.49 L’Italia cerca nomi nuovi. Lo sarà Laura Pirovano, almeno per l’altissimollo? A 27 anni va a caccia del primo podio in carriera in Coppa del Mondo.18.48 Elena Curtoni, altra veterana, vanta due 18mi posti ain superG, nel 2011 e nel 2013.18.47 L’Italia saluta anche il ritorno di Elena Curtoni, fermata da un infortunio nella passata stagione: non gareggia dall’8 dicembre 2023.18.45 Federica Brignone, nel 2013, non era ancora polivalente. Gareggiò soltanto in gigante e giunse settima.18.43 Anche Sofiaha un’età piuttosto avanzata e c’era nel 2013: giunse settima in superG, mentre non portò a terminee gigante. La bergamasca è aldopo l’infortunio e il lungo calvario che l’ha portata all’ennesima rincorsa della carriera.