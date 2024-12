Ilgiorno.it - La morte di Ramy, colletta da record per il carabiniere indagato: 50mila euro. E il video della fuga diventa un caso

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Il legale sottolinea che “non si tratta di una guerra tra guardie e ladri”, ma piuttosto“legittima richiesta di avere chiarezza sulle causedi un ragazzo”,Elgaml. L’avvocato Barbara Indovina, che assiste la famiglia del 19enne morto il 24 novembre, ha presentato ieri un’istanza alla Procura per chiedere l’accesso aie agli altri atti dell’inchiesta, dopo che la trasmissione Mediaset “Dritto e rovescio” ha mostrato un, girato da una telecamera a bordo di una gazzella dei carabinieri, che documenta alcune fasi dell’inseguimento notturno durato circa 20 minuti, senza mostrare il momento dell’incidente e senza quindi chiarire se ci sia stato un contatto fra l’auto dei militari e lo scooter T-Max in via Quaranta all’angolo con via Ripamonti. “Non hanno neanche restituito alla famiglia il telefono, i vestiti e gli effetti personali dinonostante la richiesta formalizzata lunedì scorso – prosegue il legale – e ora vediamo spuntare in tv unmontato ad arte per trasmettere un messaggio di parte, con il titolo biasimevole: ‘La folledi’.