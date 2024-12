Ilfattoquotidiano.it - In vigore il nuovo Codice della Strada, cosa cambia e cosa no: le norme. Il caso cannabis terapeutica, buco normativo sulla pelle dei malati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Multe più salate, stretta sui telefonini al volante, possibilità di guida di auto “potenti” per i neopatentati e tolleranza zero per chi risulterà positivo alle sostanze stupefacenti mentre si trova alla guida di auto o moto. Le modifiche alsono entrate inoggi. Tante novità su altrettanti aspetticircolazione e sicurezzale ma anche qualche pasticcio. In particolare per le persone in cura con farmaci contenenti sostanze psicotrope con protocolli terapeutici: un esempio è la.L’annuncio del passo indietro – Pochi giorni fa, con una nota del ministero e con un video sui social, Matteo Salvini aveva annunciato – dopo le proteste delle associazioni – il passo indietro. L’avere eliminato il riferimento nell’articolo 187 delallo “stato di alterazione psico-fisica” apre, infatti, laal ritiropatente e al processo penale anche per chi assume – per curarsi – farmaci contenenti sostanze psicotrope.