Quotidiano.net - Il ritorno della cotta segreta del liceo

Leggi su Quotidiano.net

Cara Caterina, sono Alberto, ho 44 anni e sono di Pavia. Da circa 25 anni, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, io e la mia classe delorganizziamo una cena di reunion. Come potrai immaginare, l’organizzazione non è mai semplice, visto che eravamo una sezione particolarmente numerosa e ognuno ha i propri impegni, ma in genere riesce a partecipare buona parteclasse. Con alcuni di loro, il gruppo storico, mi vedo anche fuori da questo appuntamento annuale, che ormai è diventato una vera e propria tradizione, ma è sempre bello rivedere anche gli altri e scoprire come sono cambiate le loro vite. Quest’anno, però, la cena ha avuto un sapore speciale perché, dopo tantissimo tempo, si è presentata LEI: Maria, la miaper tutti e cinque gli anni di. Mi sono innamorato di lei in silenzio e non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi, finché, subito dopo la maturità, mi sono fatto avanti.