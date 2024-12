Ilnapolista.it - Il presidente Fia: «I piloti di F1 chiedono cosa facciamo con i soldi delle multe? Sono affari nostri»

La tensione in F1 è piuttosto alta, soprattutto tra Fia e. In questa stagione ihanno alzato la voce e silamentati in più occasioni nei confronti della Fia e degli steward. Come racconta Marca, “George Russell,della Grand Prix Drivers Association, si è fatto portavoce del pensiero dei colleghi“. Isida tempo come la Fia spenda iche arrivano dalle sanzioni per le parolacce.Leggi anche: Verstappen, ad Abu Dhabi insulti ai commissari di gara: «Stupidi idioti». Nessuna indagine da parte della FiaIlFia: «Parlano di professionalità ma gli steward non crescono sugli alberi» Ildella Fia Ben Sulayem ha risposto ai. Le sue parole riportate da Marca: «Iparlano,fate con i?” Ma io non dico lo: “Oh, scusa, e tufai con i tuoi? Iguadagnano più di 100 milioni di dollari.