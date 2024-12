Lanazione.it - Il Passaglia alza la voce. Manifestazione in piazza davanti a palazzo Ducale

Lucca, 14 dicembre 2024 – La protesta degli studenti delè arrivata fin sotto le finestre di. In modo rumoroso, come solo i giovani sanni fare, i ragazzi che da martedì hanno fermato la didattica ordinaria in segno di protesta per le condizioni della scuola che si divide in tre plessi (tutti occupati), hanno finalmente avuto l’inconto con il presidente della provincia, Marcello Pierucci. Il presidente Pierucci ha ricevuto una delegazione di studenti, docenti e dirigente scolastica del. Presenti anche il consigliere provinciale Federico Gilardetti con delega all’istruzione e il dirigente del settore edilizia scolastica, l’architetto Fabrizio Mechini. Si è trattato di un incontro interlocutorio, dove gli studenti hanno espresso disappunto in merito agli spazi e adeguamento servizi igienici nella sede diNapoleone.