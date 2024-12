Metropolitanmagazine.it - I film Marvel della Sony non sono morti, secondo una voce di corridoio

“Kraven – Il cacciatore” dovrebbe avere uno dei peggiori weekend di apertura di sempre per undi supereroi, diventando il terzo tentativo fallitodi trasformare un personaggio secondario di Spider-Man in un franchise cinematografico, dopo Morbius del 2022 con Jared Leto e Madame Web dello scorso febbraio con Dakota Johnson. L’imminente fallimento al botteghino segna quasi certamente la fine di questa impresa dello studio, che un informatoreha attribuito a un'”esuberanza irrazionale per i supereroi” che ha portato alla diminuzione degli incassi e la fine deidi supereroi come forza trainante al botteghino.Ciò che non significa, tuttavia,Variety, che è la fine dell’universo. Lacontinua a investire molto nella realizzazione disu Spider-Man.