Quotidiano.net - Governo Meloni: aumento stipendi per ministri tecnici con emendamento alla manovra

Sono 17 i componenti '', cioè non parlamentari, del: 8più altri 9 tra vicee sottosegretari. Tra i, ci sono i responsabili dell'Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, dell'Istruzione Giuseppe Valditara, del Lavoro Marina Calderone, della salute Orazio Schillaci, della Cultura Alessandro Giuli, per le Disabilità Alessandra Locatelli e dello Sport Andrea Abodi. Saranno loro a beneficiare dell'presentato dai relatoriche prevede di equiparare il loroo con quello dei colleghi dell'esecutivo che invece sono stati eletticamera o al Senato. Per la copertura sono previsti circa 1,3 milioni di euro lordi all'anno a partire dal 2025. Aiva per ora un'indennità di circa 5mila euro, più 3.