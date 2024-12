Lanazione.it - Firenze, va in scena Neverland con Wendy e Peter Pan

, 14 dicembre 024 –Pan,, Capitan Uncino, Trilly, Giglio Tigrato, i pirati e le sirene, e il solito coccodrillo che, insieme con la mano di Capitan Uncino, ha divorato una sveglia. Sono loro i protagonisti di “”, lo spettacolo prodotto da Versiliadanza che andrà indomenica 15 dicembre al Teatro Cantiere Florida di(via Pisana 111 Rosso), nell’ambito del cartellone dedicato al pubblico in erba “Il Florida dei piccoli”. Appuntamento alle 17.30 per un viaggio inedito nelle avventure dei personaggi di una delle “storie per bimbi e ragazzi” più note al mondo, a buon diritto entrata nel cosiddetto immaginario collettivo.– che ritroviamo fatalmente adulti, colti di quando in quando come da un ricordo, qualcosa di non definito, che trasforma magicamente ai loro occhi gli oggetti di uso più comune – passo dopo passo, avventura dopo avventura, tra mare e voli nei cieli stellati, torneranno nel fantastico paese che somiglia molto a un sogno, e i sogni, si sa, sono misteriosi, come misteriosa è, l’isola che non c’è.