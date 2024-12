Metropolitanmagazine.it - Fabio Fognini, prima di Flavia Pennetta l’ex Svetlana Simeonova: “Non ha avuto il coraggio di affrontarmi”

fidanzata didella moglie, haun relazione conconclusasi improvvisamente., le parole delStasera il tennista sarà insieme a Francesca Chillemi, ballerino per una notte nel corso della semifinale di Ballando Con Le Stelle in onda a partire dalle 21 su Raiuno. La modella bulgara, legata adal 2009 aveva scoperto una falla nella relazione con il vincitore dell’ATP 1000 di Montecarlo 2019: “Avevo capito cheavessero una storia segreta .Cone il suo ex fidanzato ci frequentavamo, uscivamo insieme la sera. Sono una ragazza sensibile. Ho percepito che ci fosse qualcosa. Certe cose si sentono a pelle. Non c’è bisogno di altro” aveva dichiarato la Samsonova in un’intervista pubblicata sulle pagine di Di Più Tv.