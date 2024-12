È morto Isak Andic il fondatore di Mango | è precipitato in un burrone durante un’escursione

Leggi su Open.online

, 71 anni,e proprietario del noto marchio di moda, è morto oggi dopo esserenel vuoto, con i familiari, nelle grotte di Montserrat (Catalogna). L’imprenditore era in compagnia del figlio e della moglie quando è scivolato cadendo da un’altezza di 150 metri. A dare l’allarme, intorno alle 13, è stato il figlio che ha contattato il 112. Inutile l’intervento delle squadre di soccorso arrivate sul posto: alle 15.30 hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo.La franastava facendonelle celebri grotte della località di Colibatò. Non era la prima volta, l’aveva già fatto in precedenti occasioni. Qualcosa però sarebbe andato storto e l’incidente gli è costato la vita. Quanto si sa finora proviene dalla testimonianza del figlio che era lì con lui insieme alla madre.