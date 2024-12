Ilrestodelcarlino.it - Disservizio internet post-alluvione: negozianti e residenti di via Guerrini senza linea da due mesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Subito dopo l’, in via Olindo, ha smesso di funzionare. E ancora, a quasi dueda quei fatti, ie idi quella strada, traversa di via Andrea Costa, sono. "E non è un problema di poco conto, visto chenon funzionano neppure i pos", spiega Raffaella Rumolo, titolare del salone di parrucchiera ‘Seducta’, che da duedeve anche giustificarsi con le clienti. "Quando dico loro che non posso accettare pagamenti elettronici, alcuni mi guardano come se fossi un evasore fiscale: non solo qui siamo vittime di unda, ma passiamo anche da chi vuol approfittarsi". La situazione, come spiega la negoziante, è comune a tutte le attività di viae anche alle abitazioni: "Subito dopo l’– spiega – sono stati fatti dei lavori nella strada: devono aver rotto qualche cavo, perché da quel momento laha smesso di funzionare".