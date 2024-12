Secoloditalia.it - Ddl sicurezza, in piazza antifà con padelle e centri sociali con foto di Meloni che bacia Mussolini. Che pena…

Leggi su Secoloditalia.it

Ddl, solito (rumoroso) copione al corteo romano: petardi, slogan d’antan eal bacio. La solita veemenza demagogica. E la medesima, rituale, sceneggiata propagandistica della sinistra e delle sue fazioni estremiste in. Al grido di «no al ddl», è partita la manifestazione nazionale a Roma, che vede il coinvolgimento di studenti, sindacati, associazioni e retiterritoriali. Siamo in 50.000 esultano attivisti e manifestanti in corteo. Tanti già i cartelli e gli striscioni che invocano a rivolta sociale e insurrezione, rigorosamente mirate: «Dittatura senza democrazia, senza libertà, senza», recita tra gli altri – tanto per dare un’idea del tenore – uno slogan messo nero su bianco sugli striscioni. Non solo. Alcuni petardi sono stati lanciati contro un punto vendita di un supermercato in viale Regina Margherita danneggiando una vetrina, imbrattata anche con la scritta “assassini”.