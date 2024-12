Terzotemponapoli.com - Conte, estrema concretezza, nessuna voglia di scherzare

Antonio, allenatore del Napoli, ieri ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-match. Il Corriere dello Sport ha commentato la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Undavvero telegrafico. Chissà se segno di nervosismo edi evitare troppe domande o, come si augurano i tifosi,di lasciar spazio al campo? Di seguito quanto scrive nell’edizione odierna il quotidiano sportivo., Udinese-Napoli in 8 minutiCosì il quotidiano sportivo: “Udinese-Napoli in 8 mm. Un film che Antoniomente serio e a tratti telegrafico, ha presentato ieri al centro sportivo di Castel Volturno con una conferenza stampa durata 8 minuti appena. Dalle 15 in punto alle 15.08:di, concentrazione densa e incipit crudo e pratico.