Ciclista investito e ucciso individuato pirata della strada

Un altro caso dipersulle nostre strade. Intanto è stato rintracciato dalla polizia e denunciato ilche il 26 novembre scorso haun50enne di nazionalità rumena sulla statale 7, in direzione Massafra, nei pressiportineria A dello stabilimento ex Ilva. Si tratta di un 52enne di Carosino, in provincia di Taranto, che ora deve rispondere dei reati di omicidiole e omissione di soccorso., arrestato 52enneL’uomo, interrogato dal pubblico ministero Francesco Sansobrino, a quanto si è appreso ha ammesso le sue responsabilità. Il 52enne era a bordo di una furgone Fiat Ducato di colore bianco che investì due ciclisti, uno dei quali perse la vita. Il suo amico, rimasto ferito in modo lieve, dette l’allarme.