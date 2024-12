Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex fidanzati di Sara Ricci

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Alessandro Preziosi è uno dei primi ex famosi di, i due siincontrati sul set di Vivere dove interpretavano i due amanti Pietro un ispettore napoletano e l’avvocatessa Adriana Gherardi. In un’intervista su Agon Channel, l’attrice spiegò che il carattere troppo forte dell’attore la portò ad allontanarsi perché all’epoca era troppo giovane per reggere una personalità così dirompente. Inoltre spiegò che in quel periodo (tra il 2002 e il 2005) Alessandro Preziosi “era pieno di fobie” che poi sempre a detta dell’attrice avrebbe curato con l’aiuto di uno specialista. Successivamente sempre sul set della soap, si lega a Beppe Convertini. La relazione tra i due risale ai primi anni 2000 e pare non sia durata a lungo. Nonostante la chiusura del rapporto, in una vecchia intervista fu proprio Convertini a sottolineare gli ottimi rapporti ancora vigenti tra loro.