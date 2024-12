Cultweb.it - Chi era davvero Nostradamus (che scrisse anche un libro di ricette)

, nato Michel de Nostredame, è uno dei personaggi più enigmatici e discussi della storia. Medico, astrologo e autore, è famoso per le sue profezie raccolte in Le Profezie (1555). Sebbene sia vissuto nel XVI secolo, le sue visioni continuano a essere interpretate come previsioni di eventi storici, dall’ascesa di Hitler agli attacchi dell’11 settembre.Nato il 14 dicembre 1503 a Saint-Rémy-de-Provence, sotto il segno del Sagittario, Michel proveniva da una famiglia ebrea convertita al cattolicesimo. Grazie all’influenza del nonno, fu introdotto precocemente agli studi classici, imparando latino, greco, ebraico e matematica. La sua formazione proseguì con lo studio della medicina presso l’Università di Avignone, ma un’epidemia di peste lo costrinse a interrompere gli studi. Più tardi, si iall’Università di Montpellier, dove fu espulso per aver lavorato come speziale, una professione considerata inferiore a quella di medico.