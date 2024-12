Sport.periodicodaily.com - Caso Youssoufa Moukoko: il Borussia Dortmund smentisce dubbi sull’età del giocatore

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Ilsi pronuncia ufficialmente suldi, attaccante di 20 anni attualmente in forza al Nizza, smentendo le recenti accusedel calciatore. Il club tedesco, proprietario del cartellino del, interviene per chiarire le voci alimentate dalle dichiarazioni di un presunto padre biologico, secondo cuiavrebbe 4 anni in più rispetto all’età dichiarata e l’uomo stesso non sarebbe il vero genitore del calciatore.I documenti ufficiali confermano l’età diIlribadisce che i documenti ufficiali attestano la data di nascita dial 20 novembre 2004.“Neldi, i genitori biologici e la data di nascita sono certificati da documenti d’identità ufficiali e certificati di nascita rilasciati dalle autorità tedesche,” ha dichiarato il club giallonero in un comunicato.