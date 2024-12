Ilgiorno.it - Cacciatore 75enne stroncato da un malore nei boschi di Dumenza sotto gli occhi degli amici

(Varese), 14 dicembre 2024 – Una mattina trascorsa con glineidei dintorni di, nel Luinese, si è conclusa in tragedia per un uomo di 75 anni. Il pensionato, impegnato in una battuta di caccia, è statoda unimprovviso. A soccorrerlo e a dare l’allarme sono stati gli, ma anche l’arrivo tempestivo dei soccorsi non è purtroppo servito. Tutto è successo intorno alle dieci e mezza del mattino. Considerata la zona impervia, il 118 ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino-speleologico (oltre ai vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri). Quella di oggi è stata una giornata tragica in provincia di Varese, dove si sono contati alla fine cinque decessi. Alle tre del mattino, a Travedona Monate ha perso la vita il 52enne milanese Massimiliano Ugo Merli, deceduto dopo essersi ribaltato con la sua auto (nessun altro mezzo è rimasto coinvolto).