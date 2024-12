Spettacolo.periodicodaily.com - Beppe Stanco Premiato al Teatro Umberto Giordano

Il produttore e direttore artistico foggiano, che vive tra l’Italia e l’America, è statoper il suo impegno nella promozione e divulgazione della cultura e della musica italiana nel mondo.Riceve il Premio “Pugliesi nel Mondo” per il Suo Impegno nella Musica e Cultura ItalianaIl produttore e direttore artistico foggianoè statodurante la XIV edizione del prestigioso premio “Pugliesi nel Mondo”. Il Premio si è svolto nella splendida cornice deldi Foggia. Questo riconoscimento celebra il lavoro di coloro che, come, hanno contribuito alla promozione e diffusione della cultura e della musica italiana nel mondo.Un Riconoscimento alla Cultura e alla Musica Italiana, che divide la sua vita tra l’Italia e l’America, è statoper il suo instancabile impegno nel far conoscere la musica italiana oltre i confini nazionali.