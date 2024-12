Secoloditalia.it - Atreju, scintille tra Nordio e Santalucia. Il ministro: “Il referendum? Un bene che parli il popolo”

“Una volta magistrato si resta magistrato per sempre”. Ildella Giustizia, Carlo, lo ha detto nel corso del dibattito sulla giustizia ad, la festa di FdI in corso al Circo Massimo a Roma, al quale ha partecipato tra gli altri il presidente dell’Anm, Giuseppe. È un concetto che il Guardasigilli ha espresso più volte, per sottolineare che quella parte della sua vita professionale non è alle spalle, ma ancora profondamente radicata in lui. “Se avessi 50 anni di meno – ha ammesso– tornerei a fare il magistrato”. Una premessa necessaria per arrivare al punto della questione: “Figurarsi se voglio riforma punitiva. Suona non dico offensivo, ma bizzarro pensare che la riforma costituzionale con la separazione delle carriere sia punitiva”, ha detto, chiarendo poi di non aspettarsi la maggioranza necessaria per far passare la riforma e di augurarsi ilperché su un tema così importante èche “sia ila esprimersi”.