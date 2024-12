Lanazione.it - A Pisa apre una nuova ludoteca: benvenuta Eldalandia

, 13 dicembre 2024 – È ufficialmente aperta, lasituata in Via Livornese 218, nella zona di Porta a Mare a, un luogo pensato per offrire ai bambini e alle famiglie un ambiente sicuro e stimolante dove trascorrere il tempo libero. All'inaugurazione, hanno preso parte il Presidente Fiva ConfcommercioFranco Palermo, la Referente sindacale ConfcommercioAgnese Profeti e l'assessore al commercio del Comune diPaolo Pescatini. Lanasce dall'idea di Elis Koleci e della moglie Denisa, due genitori che, trovandosi di fronte alla difficoltà di trovare strutture adeguate dove lasciare i propri figli durante le ore di lavoro, hanno deciso di creare uno spazio che rispondesse a questa esigenza: “L'idea diè nata dalla nostra esperienza personale come genitori.