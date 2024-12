Ilfattoquotidiano.it - Vergogna ai molti che negarono i lager siriani: il caso Mazen al Humada ne è un tragico esempio

L’olocausto avvenuto nelle carceri del regime siriano è l’unico punto dal quale può e deve partire qualsiasi discussione intorno alla Siria. E’ infatti un punto di svolta nella vita e nella storia di questo paese e dei suoi cittadini che erano consapevoli della brutalità della dittatura degli Assad ma non immaginavano la profondità di questo pozzo che ha inghiottito le vite di decine di migliaia di persone. Ogni giorno che passa, emergono nuove atrocità, rimaste nascoste per molto tempo.E’ notizia di ieri che un’altra fossa comune è stata scoperta nei dintorni di Damasco. In essa sono stati gettati, come sacchi di patate, i corpi di oltre mille persone.Ogni famiglia siriana, dalla costa fino alla punta più a sud del paese, cerca un proprio caro. Le code chilometriche fuori dalle prigioni; le mura nelle città con i volti degli scomparsi e i numeri dei famigliari da contattare per qualsiasi notizia, testimoniano un paese unito nel dolore e nella speranza di riabbracciare un proprio caro.