Ilfattoquotidiano.it - Una settimana di sciopero paga: gli “schiavi dei divani” raggiungono l’accordo con l’azienda. Contratti stabili e stipendi più alti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo quasi unadie presidio permanente, i lavoratori della Sofalegname Srl, fornitrice del Gruppo 8, hanno ottenuto una vittoria storica. In prefettura è stato firmato un accordo che prevedea tempo indeterminato, una soluzione abitativa per i dipendenti costretti a vivere nel dormitorio di Via Meucci a Forlì e un accordo integrativo migliorativo del contratto collettivo nazionale del settore legno artigianato. Negli ultimi giorni anche i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno sostenuto i lavoratori.“Una vittoria importantissima – dichiara Sarah Caudiero di Sudd Cobas – che premia il coraggio di 17 lavoratori che hanno deciso di ribellarsi a un sistema di sfruttamento che prevedeva 12 ore di lavoro al giorno per 6 giorni a. Qualcuno diceva che queste cose non si risolvono così, ma questodimostra il contrario: la sindacalizzazione è la chiave per garantire l’applicazione deie delle norme sul posto di lavoro”.